В Иране 17 великих гидроэлектростанций находятся в стадии строительства

Как сообщает ИРНА со ссылкой на пресс-службу минэнергетики ИРИ, хорошие осадки в текущем году привели к увеличению производства гидроэлектростанций в первом квартале года на 415% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства гидроэлектростанций страны в указанном периоде превысил 12 тыс. ГВтч.

Увеличение осадков района Персидского залива и Оманского моря на 152% в этом году смогло компенсировать 4% нехватки в прошлом году.

В настоящее время работают 54 гидроэлектростанций мощностью более 12 тыс. МВт, и их среднегодовое производство достигнет 27 тыс. ГВтч.

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