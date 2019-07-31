31 июля 2019 - 15:09
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Иранские легкоатлетки отправятся в чемпионат Азии

Иранские легкоатлетки отправятся в чемпионат Азии

Тегеран, 31 июля, ИРНА - Иранские легкоатлетки отправятся в соревнования в закрытом помещении в Китае и чемпионат Азии в Таиланде.

Заместитель преседателя федерации по легкой атлетике Ирана Париса Бехзади в среду заявила, что взрослые легкоатлетки примут участие в в соревнования в закрытом помещении в Китае.
По её словам, транировки женской сборной Ирана по легкой атлетике также пройдет в сентябре в целях подготовки к чемпионату Азии в Китае.
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