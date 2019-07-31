31 июля 2019 - 13:26
Journalist ID: 2388
News Code 83419320
0 Persons

Иранский документальный фильм выиграл награду WWF в Италии

Иранский документальный фильм выиграл награду WWF в Италии

Илам, 31 июля, ИРНА – Документальный фильм "Гадюка с паучьим хвостом" на фестивале Gran Paradiso Film Festival стал лучшим фильмом и получил награду Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Всемирный фонд дикой природы - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды.

Фильм "Гадюка с паучьим хвостом" снял Фатолла Амири.

Фильм показывает редкую иранскую  рогатую гадюку с "паучьим хвостом" (вид Pseudocerastes urarachnoides), которая  помахивает перед носом жертвы ненастоящим "пауком" — отростками на кончике хвоста. Такая сочная приманка соблазняет птиц, которые желая полакомиться членистоногим, сами становятся обедом для хитрого притворщика.

Как змея замаскировалась так, чтобы идеально гармонировать с окружающей её каменистой местностью. В то время как она лежала в засаде, её хвост извивался, создавая иллюзию движения паука. Когда птица клюёт на приманку, ядовитая гадюка за доли секунды наносит молниеносный удар, убивая жертву.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 11 =