Иранский документальный фильм выиграл награду WWF в Италии

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Фильм "Гадюка с паучьим хвостом" снял Фатолла Амири.

Фильм показывает редкую иранскую рогатую гадюку с "паучьим хвостом" (вид Pseudocerastes urarachnoides), которая помахивает перед носом жертвы ненастоящим "пауком" — отростками на кончике хвоста. Такая сочная приманка соблазняет птиц, которые желая полакомиться членистоногим, сами становятся обедом для хитрого притворщика.

Как змея замаскировалась так, чтобы идеально гармонировать с окружающей её каменистой местностью. В то время как она лежала в засаде, её хвост извивался, создавая иллюзию движения паука. Когда птица клюёт на приманку, ядовитая гадюка за доли секунды наносит молниеносный удар, убивая жертву.

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