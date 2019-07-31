Иран идет к самодостаточности в производстве деталей на газоперерабатывающах заводах

"На заводе было установлено значительное количество деталей внутреннего производства для вращающихся оборудований, таких как насосы, компрессоры, турбины, стационарное оборудование и сосуды под давлением, технологические фильтры и фильтры для механического оборудования, используемые химические вещества, индустриальные масла, резиновые детали, буровые и запасные части. Клапаны были изготовлены с использованием высококачественных и приемлемых производственных веществ иранскими компаниями-производителями и успешно были установлены", - отметил он.

"Наиболее важные запасные части, произведенные отечественными компаниями в прошлом году, включают производство молекулярных химикатов, запасных частей для газовых турбин и различных типов газовых фильтров, а также приблизительно 500 запасных частей для различных оборудований", - указал он.

После выхода США из ядерного соглашения 2015 года в мае 2018 в одностороннем порядке многие европейские страны отказались работать на иранском рынке, что привело к локализации многих промышленности в Иране. Иран, опираясь на своих внутренних возможностей и отечественных специалистов идет к самодостаточности для противостояния жестким санкциям США.

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