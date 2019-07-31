Взаимодействие Ирана с Россией укрепляет безопасность на международных водах

Он отметил, что безопасность на море требует коллективного шага, заявив, что безопасность на море в настоящее время является весьма значимым моментом в экономической и стратегической сферах.
По его словам, те страны, которые действительно стремятся к установлению безопасности на море, играют главную роль в глобальном мире.
Подчеркнув необходимость создания безопасного водного пути для международной торговли, заместитель ВМС ИРИ заявил: "Иран и Россия стремятся предпринять меры для обеспечения безопасности на судоходных линиях".
Тегеран, 31 июля, ИРНА - Заместитель ВМС ИРИ по образовательным вопросам контр-адмирал Парвиз Салими-Панах заявил, что морское сотрудничество между Ираном и Россией ведёт к укреплению безопасности на международных водах.
Он отметил, что безопасность на море требует коллективного шага, заявив, что безопасность на море в настоящее время является весьма значимым моментом в экономической и стратегической сферах.
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