Взаимодействие Ирана с Россией укрепляет безопасность на международных водах

Он отметил, что безопасность на море требует коллективного шага, заявив, что безопасность на море в настоящее время является весьма значимым моментом в экономической и стратегической сферах.

По его словам, те страны, которые действительно стремятся к установлению безопасности на море, играют главную роль в глобальном мире.

Подчеркнув необходимость создания безопасного водного пути для международной торговли, заместитель ВМС ИРИ заявил: "Иран и Россия стремятся предпринять меры для обеспечения безопасности на судоходных линиях".

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