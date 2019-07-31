31 июля 2019 - 13:07
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Соревнования среди ассирийцев мира стартовали в иранской Урмии

Соревнования среди ассирийцев мира стартовали в иранской Урмии

Урмия, 31 июля, ИРНА – Соревнования "Таммуз" проходят в иранской Урмии среди ассирийцев мира в таких видах спорта, как волейбол, футбол, баскетбол и теннис.

19-й Ассирийский культурный фестиваль стартовал вчера вечером во вторник  с участием 200 спортсменов из Ирака, Армении и Ирана в Урмии и проходит с 30 июля по 2 августа среди кадетов, молодежи и взрослых.

Таммуз — четвёртый месяц еврейского календаря при отсчёте от Исхода из Египта и десятый при отсчёте от сотворения мира. Название происходит от имени вавилонского бога, упоминаемого в книге Иезекиля.

Проведение религиозных, культурных и спортивных церемоний меньшеств в Иране представляет мирную жизнь различных этнических групп и религий в стране и является одним из явных признаков свободы последователей различных религий и высокого уважения иранского народа к всем божественным религиям.

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