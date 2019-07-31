Механизм INSTEX не должен быть орудием в руках США: Зариф

Назвав сложным последнее заседание Совместной комиссии по СВПД, иранский министр иностранных дел в среду после заседания кабинета министров сказал: "Мы объявили свою позицию по необходимости реализации обязательств другими странами на этом заседании".

Он добавил, что INSTEX является предварительным этапом, который пока не выполняется в полной мере, заявив: "В случае полной реализации финансового механизма, доходы от нефти должны бы включены в INSTEX".

"Механизм INSTEX не должен быть орудием в руках США, а они (американцы – ред.) не должны указывать европейцам, как должен работать INSTEX", отметил Зариф.

"По итогам заседания Совместной комиссии участники ещё раз сделали акцент на выполнении своих обязательств по СВПД, но пока практические меры не сделаны, третий шаг Исламской Республики Иран (по сокращению обязательств по СВПД – ред.), безусловно, будет выполнен", заключил он.

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