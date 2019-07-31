НПЗ "Звезда Персидского залива" начал экспорт бензина

Он назвал НПЗ "Звезда Персидского залива" первым производителем бензина в стране, заявив, что жидкий газообразный продукт, нафта, все виды растворителей, тяжёлые и лёгкие фракции выставлены на бирже.

Дадвар на встрече с генеральным директором энергетической биржи Ирана Али Хосейни в среду назвал Афганистан возможным местом назначения первой партии бензина из Ирана.

Генеральный директор НПЗ "Звезда Персидского залива" также выразил надежду на увеличение мощности этого нефтеперерабатывающего завода до конца иранского 1398 года (20 марта 2020).

«Звезда Персидского залива» — нефтеперерабатывающий завод в Иране в городе Бендер-Аббас провинции Хормозган. После полного ввода в эксплуатацию ожидается, что производство достигнет 36 млн литров бензина Евро-4 и Евро-5 в сутки, а также 4 млн литров сжиженного природного газа, 3 млн литров авиакеросина, 130 тонн серы. Планируется, что завод будет ежедневно перерабатывать 360 тысяч баррелей газового конденсата в сутки, который поступает из гигантского газового месторождения "Южный Парс".

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