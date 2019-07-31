Иранские борцы завоевали две золотые и одну серебряную медаль на Чемпионате в Болгарии

29 июля в столице Болгарии, Софии, начался чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди кадетов.

Иранские юниоры Рахман Амузад в весовой категории до 48 кг вместе с Амирхосейн Фирузпур в весовой категории 80 кг завоевали золотую медаль, а Мехди Вейси в 55 кг серебро.

В конце первого дня турнира Иран возглавляет таблицу с 86 очками. На втором месте находится Россия с 65 очками, а Индия с 60 очками на третьем месте. Узбекистан, Япония и Азербайджан соответственно находятся на следующих местах до 6-ого.

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