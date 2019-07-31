Иран и ОАЭ призвали к укреплению дипломатических отношений

"Мы могли бы проводить два раза в год в Тегеране и Абу-Даби координационные совещания по обеспечению безопасности совместной границы", - отметил начальник пограничной службы Ирана Гасем Резаи на встрече с начальником береговой охраны генералом Мохаммадом Али Муслихом аль-Ахбаби в Тегеране.

Иранский чиновник заявил, что Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков.

Он добавил, что нельзя допустить другим странам нарушать безопасность региона, подчеркнув необходимость урегулирования пограничных проблем в целях развития двустороннего торгового партнерства.

В свою очередь начальник береговой охраны приветствовал расширение пограничных связей между двумя странами, заявив о продолжении совместных мероприятий по обеспечению безопасного морского судоходства в Персидском заливе.

Высоко оценив усилия Ирана по борьбе с контрабандой наркотиков, он отметил, что вмешательство ряда государств в дела по обеспечению безопасности Персидского залива создает проблемы в регионе.

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