Иран является главным фактором безопасности судоходства в Персидском заливе: Рухани

Во вторник вечером Рухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, подчеркнув продолжение переговоров, направленных на полное выполнение обязательств сторон по ядерной сделке высоко оценил визит своего посланника во Францию.

"К сожалению, несмотря на полное соблюдение Ираном своих обязательств, была обеспечена лишь небольшая часть экономических выгод Ирана от ядерной сделки, и после выхода США из этого соглашения мы не только не увидели серьезные действия со стороны Европы, но и некоторые европейские компании в применении односторонних санкций США покинули Иран", - отметил Рухани.

"Полное соблюдение ядерных обязательств Ираном в условиях, когда другая сторона не выполняет свои минимальные обязательства, неприемлемо для иранской нации", - подчеркнул он.

"Исламская Республика Иран всегда была и будет основным фактором безопасности и свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море", указал он.

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