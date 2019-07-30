30 июля 2019 - 18:55
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News Code 83418318
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В Иране изъято свыше 1,6 тонн наркотиков

В Иране изъято свыше 1,6 тонн наркотиков

Тегеран, 30 июля. ИРНА – Командующий пограничными войсками провинции Систана и Белуджистана бригадный генерал Мохаммад Молашахи сообщил об изъятии 1,6 тонны наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Сараван.

" Силы пограничного полка Сараван в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Сараван", сообщил Молашахи журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1605 кг. опиума, 18 кг. героина, а также автомат Калашникова были изъяты у Наркоторговцев", уточнил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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