Юношеская сборная Ирана по дзюдо завоевала 4 медали

Чемпионат Азии и Тихоокеанского региона по дзюдо среди юниоров проходит в Тайване 29-30 июля. В соревнованиях принимают участие 114 дзюдоистов из 23 страны.

Дзюдоисты юношеской сборной Ирана по итогам соревнования завоевали одно золото, два серебра и одну бронзу и заняли четвертое место.

В составе мужской сборной Ирана золотую медаль принес Али Пархизгар, серебряную — Амин Камяби, и бронзовую медаль — Гасем Багчеги. Марьям Барбат принесла единственную серебряную медаль для женской сборной Ирана.

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