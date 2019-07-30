30 июля 2019 - 17:17
Journalist ID: 2177
News Code 83418203
0 Persons

Юношеская сборная Ирана по дзюдо завоевала 4 медали

Тегеран, 30 июля. ИРНА — Иранские дзюдоисты во вторник, 30 июля завоевали четыре (одну золотую, две серебряные, одну бронзовую) медали чемпионата Азии и Тихоокеанского региона, который проходит в Тайване.

Чемпионат Азии и Тихоокеанского региона по дзюдо среди юниоров проходит в Тайване 29-30 июля. В соревнованиях принимают участие 114 дзюдоистов из 23 страны.

Дзюдоисты юношеской сборной Ирана по итогам соревнования завоевали одно золото, два серебра и одну бронзу и заняли четвертое место.

В составе мужской сборной Ирана золотую медаль принес Али Пархизгар, серебряную — Амин Камяби, и бронзовую медаль — Гасем Багчеги. Марьям Барбат принесла единственную серебряную медаль для женской сборной Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =