30 июля 2019 - 16:40
Journalist ID: 2177
News Code 83418154
1 Persons

Зариф провел встречу с главой отдела международных связей ЦК Компартии Китая

Зариф провел встречу с главой отдела международных связей ЦК Компартии Китая

Тегеран, 30 июля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник встретился с начальником отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Суном Тао.

"Во время переговоров стороны обсудили односторонние действия США по выходу из международных соглашений с целью навязывания своей гегемонии во всем мире", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ИРИ.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Глава отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, который находится в Тегеране с визитом ранее провел встречи с вице-президентом Ирана Эсхагом Джахангири и со спикером иранского парламента Али Лариджани.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =