Зариф провел встречу с главой отдела международных связей ЦК Компартии Китая

"Во время переговоров стороны обсудили односторонние действия США по выходу из международных соглашений с целью навязывания своей гегемонии во всем мире", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ИРИ.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Глава отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, который находится в Тегеране с визитом ранее провел встречи с вице-президентом Ирана Эсхагом Джахангири и со спикером иранского парламента Али Лариджани.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409