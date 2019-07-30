Иранские фильмы на кинофестивалях в Италии и Австралии

Короткометражный фильм "Шахматисты" режиссера Саида Дарани примет участие в студенческом кинофестивале "DUEMILA30" в Италии.

Среди 10 картин, которые вышли в основную программу фестиваля, также есть фильмы из Франции, Швеции, Великобритании и Украины.

Фильм рассказывает о двух шахматистах, которые заняты игрой и игнорируют войну вне дома.

Престижный фильм "Дрессаж (Выездка)" режиссера Пуи Бадкубе будет показан в кинофестивале "Middle East Now" в Флоренции. Этот иранская картина получила многочисленные награды в международных кинофестивалях.

Мультфильм "Сын моря" иранского режиссера Аббаса Джалали также вышел в основную программу международного кинофестиваля в Мельбурне.

Ранее "Сын моря" удостоился главного приза 23-го международного фестиваля анимационных фильмов SICAF (Seoul International Cartoon and Animation Festival). Мультфильм также получил главный приз кинофестиваля "ANNECY" во Франции.

"Сын моря" рассказывает жизни мужа и жены живут на стене вместе с мальчиком, присутствие мальчика внесет изменения в их жизнь.

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