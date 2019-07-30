30 июля 2019 - 14:09
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Более двух с половиной млрд. долларов товаров было поставлено из иранского Исфахана

Более двух с половиной млрд. долларов товаров было поставлено из иранского Исфахана

Исфахан, 30 июля, ИРНА - За последние четыре месяца из провинции Исфахан было экспортировано товаров на сумму 2 млрд. 506 000 долларов. Об этом объявил гендиректор таможни Исфахана Расул Кухестани.

По его словам, объем поставок увеличился на 3% и на 2% по стоимости за аналогичный период прошлого года.

Как пояснил чиновник, основными товарами были железо и сталь на сумму 624 млн долларов, нефтехимические продукты на сумму 264 млн долларов, органические химикаты на сумму 88 млн долларов и ковер на 54 млн долларов. Ирак с 485 миллионами долларов, Китай с 286 миллионами долларов, Афганистан с 176 миллионами долларов, Пакистан с 131 миллионом долларов и Объединенные Арабские Эмираты с 124 миллионами долларов имеют занимают первые место по экспорта из Исфахана.

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