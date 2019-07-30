30 июля 2019 - 13:31
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News Code 83417743
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Иностранцы могут получить 5-летнюю визу в Иран при инвестиции на 250 тыс. долларов: МВД ИРИ

Иностранцы могут получить 5-летнюю визу в Иран при инвестиции на 250 тыс. долларов: МВД ИРИ

Тегеран, 30 июля, ИРНА – Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли в понедельник сообщил, что иностранцы могут получить минимум 5-летнюю визу в Иран при инвестиции на 250 тыс. долларов.


Напомним, 23 июня президент Ирана Хасан Рухани в целях стимуляции туристического потока в страну подписал указ об отмене штампов в паспорт туристам.
Решение было принято в ответ на санкции США против Тегерана и обеспокоенность туристов о том, что поездка в Тегеран может отразится на их жизни в дальнейшем из-за давления США.

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