Иностранцы могут получить 5-летнюю визу в Иран при инвестиции на 250 тыс. долларов: МВД ИРИ



Напомним, 23 июня президент Ирана Хасан Рухани в целях стимуляции туристического потока в страну подписал указ об отмене штампов в паспорт туристам.

Решение было принято в ответ на санкции США против Тегерана и обеспокоенность туристов о том, что поездка в Тегеран может отразится на их жизни в дальнейшем из-за давления США.