Иностранцы могут получить 5-летнюю визу в Иран при инвестиции на 250 тыс. долларов: МВД ИРИ

Напомним, 23 июня президент Ирана Хасан Рухани в целях стимуляции туристического потока в страну подписал указ об отмене штампов в паспорт туристам.
Решение было принято в ответ на санкции США против Тегерана и обеспокоенность туристов о том, что поездка в Тегеран может отразится на их жизни в дальнейшем из-за давления США.
Тегеран, 30 июля, ИРНА – Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли в понедельник сообщил, что иностранцы могут получить минимум 5-летнюю визу в Иран при инвестиции на 250 тыс. долларов.
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