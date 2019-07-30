30 июля 2019 - 13:14
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News Code 83417688
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В спецоперации в иранском Хаше обнаружили более тонны наркотиков

В спецоперации в иранском Хаше обнаружили более тонны наркотиков

Захедан, 30 июля, ИРНА – Одна тонна 187 кг наркотиков было изъято в результате вооруженного столкновения меджу полицией и преступной группировкой в городе Хаш, в результате которого погибли 4 контрабандиста. Об этом сообщил начальник полиции Систана и Белуджистана на юге Ирана генерал Мохаммад Ганбари.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий полиция ликвидиовала контробанду и перехватила одну тонну 187 кг наркотиков", отметил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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