Россия представила ООН концепцию системы безопасности в Персидском заливе

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «предотвращение вооруженных конфликтов» концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», — заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передает РИА Новости.

Впервые публично российский проект был представлен на прошлой неделе, 23 июля. В соответствии с концепцией Москвы, в регионе должна быть создана организация по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ) и антитеррористическая коалиция под эгидой ООН. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.