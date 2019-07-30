Иранское судно покинуло воды Бразилии после заправки

Как сообщает Reuters, иранское судно "Баванд", которое остановилось более 50 дней в порту Паранагуа, в понедельник покинуло воды Бразилии.

Второе иранское судно "Терме", которое два дня назад покинуло порт Паранагуа, в понедельник отправилось в порт Имбитуба на юге Бразилии для загрузки кукурузы.

Нефтегазовая компания Petrobras отказалась предоставить топливо для заправки иранских судов, на которые распространяется санкционный режим США. Но 25 июля председатель Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Жозе Антониу Диас Тоффоли вынес решение, согласно которому государственная нефтегазовая компания Petrobras обязана предоставить топливо для заправки иранских судов, застрявших в одном из портов южноамериканской республики.

Ранее посол Ирана в Бразилии предупредил о том, что в случае отказа бразильских властей от заправки иранских судов, Иран будет сократить импорт кукурузы, сою и мяса из Бразилии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392