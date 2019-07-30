3 борца вольного стиля из Ирана вышли в финал чемпионата мира в Болгарии

29 июля в столице Болгарии начался чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди кадетов.

Рахман Амузаде, который выступил в весовой категории 48 кг, во втором раунде одержал победу над грузинским соперником со счетом 10:0. Он также обыграл борцов из Японии и США, и вышел в финал. Иранский борец должен бороться с узбекским спортсменом в финале.

Мехди Вейси в весовой категории 55 кг также обыграл соперников из Молдавии, Японии и США. Он в финале сыграет с соперником из Узбекистана.

Амирхоссейн Фирузпур в весовой категории 80 кг также одержал победу над соперниками из Индии и Молдавии. Он в финале сыграет с Арсланом Багаевым из России.

Амирхоссейн Мотаги в весовой категории 65 кг и Салар Хабиби в весовой категории 110 кг сыграет в матче за третье место.

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