Иран: захватчики в Йемене компенсируют свои неудачи, убивая женщин и детей

"В течение более четырех лет после начала разрушительной войны агрессивные силы в Йемене не добились своей цели, кроме разрушения, и хотят компенсировать политические и полевые поражения, убивая женщин, детей и мирных жителей", - отметил он.

"США и некоторые европейские страны причастны к таким преступлениям, продавая оружие захватчикам, и должны нести ответственность за свои действия", - добавил он.

В результате налета ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на город Катабир в провинции Саада на севере Йемена погибли 13 человек.

Конфликт в Йемене привел к тому, что миллионы йеменцев столкнулись с серьезным продовольственным кризисом, и в докладе Организации Объединенных Наций говорится, что голод является самой большой гуманитарной катастрофой в стране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian



*9472