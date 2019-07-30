Шестое совместное совещание береговой охраны Ирана и ОАЭ пройдет в Тегеране

При этом в соответствии с достигнутыми соглашениями в Тегеран прибыла делегация в составе четырех высокопоставленных должностных лиц из береговой охраны Объединенных Арабских Эмиратов для проведения шестой совместной береговой охраны двух стран.

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с приграничным сотрудничеством между двумя странами, движение региональных и не региональных кораблей и обменом информацией между двумя странами.

Напомним, пятое совместное совещание береговой охраны Ирана и ОАЭ состоялось в Тегеране в течение двух дней в октябре 2013 года.

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