30 июля 2019 - 08:45
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News Code 83417083
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Шестое совместное совещание береговой охраны Ирана и ОАЭ пройдет в Тегеране

Шестое совместное совещание береговой охраны Ирана и ОАЭ пройдет в Тегеране

Тегеран, 30 июля, ИРНА - Шестое совместное совещание береговой охраны Исламской Республики Иран и Объединенных Арабских Эмиратов будет проведено в Тегеране с участием соответствующих органов власти для изучения пограничного сотрудничества между двумя странами.

При этом в соответствии с достигнутыми соглашениями в Тегеран прибыла делегация в составе четырех высокопоставленных должностных лиц из береговой охраны Объединенных Арабских Эмиратов для проведения шестой совместной береговой охраны двух стран.

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с приграничным сотрудничеством между двумя странами, движение региональных и не региональных кораблей и обменом информацией между двумя странами.

Напомним, пятое совместное совещание береговой охраны Ирана и ОАЭ состоялось в Тегеране в течение двух дней в октябре 2013 года.

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