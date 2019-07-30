30 июля 2019 - 08:54
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News Code 83416789
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Тегеран опроверг сообщения СМИ о вероятности обмена Stena Impero на Grace 1

Тегеран опроверг сообщения СМИ о вероятности обмена Stena Impero на Grace 1

Тегеран, 29 июля. ИРНА — Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад отверг сообщения британских СМИ о возможности обмена британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном в Персидском заливе на танкер с иранской нефтью Grace 1, захваченный британским спецназом в Гибралтаре.

"Невозможно провести, как предполагают ряд британских СМИ, равноценный обмен или бартерный обмен задержанных судов Великобритании и Ирана. Великобритания незаконно задержала танкер с иранской нефтью, тогда как британский танкер был задержан в Ормузском проливе за нарушение нескольких основных правил безопасности", написал Баидинежад в Twitter.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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