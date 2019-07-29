ВМС Ирана и РФ проведут военно-морские учения в Персидском заливе

"Мы договорились (с российской стороной) о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане, и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года", рассказал Ханзади в беседе с корреспондентом ИРНА в Москве.

"Ожидается, что совместные российско-иранские совместные учения в Индийском океане пройдут в ближайшее время", добавил он. При этом ханзади не сообщил точные даты их проведения.

По его словам совместные военно-морские учения могут пройти в северной части Индийского океана, и в регионе Ормузского пролива, который соединяет Персидский с Оманским заливом.

Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению своего российского коллеги. В воскресенье он принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня военно-морских сил РФ.

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