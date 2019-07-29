Для окончательного утверждения конвенции о правовом статусе Каспийского моря необходима её ратификации иранским парламентом

Он подчеркнул, что на предварительном этапе правительство отправляет конвенцию на утверждение в парламент. "Поэтому конвенция не может вступить в силу без утверждения иранского парламента", пояснил он.

Иранский глава МИД прокомментировал критику законодателей касательно того, что что 50-процентная доля Ирана в Каспии упала до 11 процентов, заявив, что Исламская Республика Иран является единственным государством в современной истории, которая не уступила ни пяди своей территории.

12 августа 2018 года главы стран "каспийской пятёрки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан) подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.

Согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остаётся в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договорённости на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооружённых сил внерегиональных держав, делает пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409