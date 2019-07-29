29 июля 2019 - 15:52
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Иранский короткометражный фильм вышел в американском кинофестивале "Action on film megafest"

Иранский короткометражный фильм вышел в американском кинофестивале "Action on film megafest"

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Короткометражный фильм "Box man" иранского режиссера Манучехра Теймурзаде примет участие в американском кинофестивале "Action on film megafest".

Фильм "Box man" рассказывает о жизни корреспондента, который создает фильм про подростка, живущего в деревянной коробке.
Этот короткометражный фильм 31 июля будет показан в кинофестивале "Action on film megafest" в городе Лас-Вегас.

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