Иранский короткометражный фильм вышел в американском кинофестивале "Action on film megafest"

Фильм "Box man" рассказывает о жизни корреспондента, который создает фильм про подростка, живущего в деревянной коробке.
Этот короткометражный фильм 31 июля будет показан в кинофестивале "Action on film megafest" в городе Лас-Вегас.
Тегеран, 29 июля, ИРНА - Короткометражный фильм "Box man" иранского режиссера Манучехра Теймурзаде примет участие в американском кинофестивале "Action on film megafest".
Фильм "Box man" рассказывает о жизни корреспондента, который создает фильм про подростка, живущего в деревянной коробке.
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