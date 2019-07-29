Иранский короткометражный фильм вышел в американском кинофестивале "Action on film megafest"

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхак Джахангири заявил, что сокращение ядерных обязательств является шагом к спасению ядерной сделки, отметив, что поскольку Иран выполнил свои обязательства в соответствии с ядерным соглашением, другие стороны должны выполнить свои обязательства и, как только они выполнят свои обязательства Иран также вернется к предыдущим условиям до сокращения.