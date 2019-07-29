День Каспийского моря отпразднуют в иранской провинции Мазендеран с участием иностранных послов

Впервые международный День Каспийского моря отпраздновали в 2008 году, в Иране. Поводом учреждения новой даты стало вступление в силу рамочной Конвенции, ставшей международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия.
Гендиректор Организации по охране окружающей среды провинции Мазендеран Хосейнали Эбрахими заявил, что цель этого культурного мероприятия заключается в представлении потенциалов Каспийского моря и его угрозы.
Он назвал первого вице-президента и главы Организации по охране окружающей среды Ирана, послов России, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана главными гостями этой церемонии.
По его словам, водные виды спорта, учения по охране Каспийского моря и фольклорная музыка провинции Мазендеран также включены в программу фестиваля.
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Сари, 29 июля, ИРНА – Национальный фестиваль международного дня Каспийского моря 15 августа пройдет в городе Бабольсар с участием первого вице-президента Ирана и послов прикаспийских стран.
Впервые международный День Каспийского моря отпраздновали в 2008 году, в Иране. Поводом учреждения новой даты стало вступление в силу рамочной Конвенции, ставшей международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия.
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