День Каспийского моря отпразднуют в иранской провинции Мазендеран с участием иностранных послов

Впервые международный День Каспийского моря отпраздновали в 2008 году, в Иране. Поводом учреждения новой даты стало вступление в силу рамочной Конвенции, ставшей международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия.

Гендиректор Организации по охране окружающей среды провинции Мазендеран Хосейнали Эбрахими заявил, что цель этого культурного мероприятия заключается в представлении потенциалов Каспийского моря и его угрозы.

Он назвал первого вице-президента и главы Организации по охране окружающей среды Ирана, послов России, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана главными гостями этой церемонии.

По его словам, водные виды спорта, учения по охране Каспийского моря и фольклорная музыка провинции Мазендеран также включены в программу фестиваля.

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