Азиатско-Тихоокеанский кинофестиваль принял иранский фильм "Возлюбленная"

Церемония вручения наград Азиатского-Тихоокеанского кинофестиваля пройдет 21 ноября 2019 года в Австралии.
Документальный фильм " Возлюбленная " ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.
Документальный фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.
Фильм рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.
Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.
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Тегеран, 29 июля, ИРНА - Документальный фильм " Возлюбленная " режиссера Ясера Талеби представит Иран на 13-м Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале.
Церемония вручения наград Азиатского-Тихоокеанского кинофестиваля пройдет 21 ноября 2019 года в Австралии.
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