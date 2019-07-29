29 июля 2019 - 15:09
Journalist ID: 2390
News Code 83416490
0 Persons

Азиатско-Тихоокеанский кинофестиваль принял иранский фильм "Возлюбленная"

Азиатско-Тихоокеанский кинофестиваль принял иранский фильм "Возлюбленная"

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Документальный фильм " Возлюбленная " режиссера Ясера Талеби представит Иран на 13-м Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале.

Церемония вручения наград Азиатского-Тихоокеанского кинофестиваля пройдет 21 ноября 2019 года в Австралии.
Документальный фильм " Возлюбленная " ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.
Документальный фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.
Фильм рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.
Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 4 =