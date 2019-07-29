Командующий ВМФ Ирана посетил военно-морской флот России

Контр-адмирал Ханзади в течение трехдневного визита во главе делегации принял участие в церемонии Дня Военно-Морского Флота России в воскресенье.

Ранее он сказал, что по приглашению своего российского коллеги посетил Россию для расширения взаимодействия двух стран и подписания соглашения.

По его словам, "Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, и, безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух держав может стать большим достижением для коллективной безопасности на море."

"Сегодня мы видим, что некоторые прилагают все усилия для нестабильности северного Индийского океана, Оманского моря и Персидского залива, но эти районы являются одним из самых безопасных морских районов мира благодаря военно-морскому флоту Ирана, и это безопасность является результатом соглашения, которое существует сегодня между странами региона", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня из Ирана команда отправилась в Азербайджан для участия в Международных играх АрМИ-2019.

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. В конкурсе примут участие военнослужащие из 30 стран мира, в том числе Ирана.

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