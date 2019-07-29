Объем экспорта из пограничного перехода Серахс вырос на 280%

Чиновник таможни провинции Хорасан Резави Омид Джаханха в понедельник заявил, что в первые три месяца текущего иранского года (начался с 21 марта) 265 тыс. 622 тонн товаров со стоимостью 12 млн. 247 тыс. 231 долларов экспортированы из пограничного перехода Серахс.

По его словам, товары, как цемент, стекло, бензин, пластмасса, томатная паста, профили, печенье, мрамор, деминерализованные детали для производства строительной техники и косметические средства из Серахса экспортируются в таких странах средней Азии, как Узбекистан, Туркменистан и Киргизия.

Физический объем экспорта из пограничного перехода Серахс в первом квартале иранского 1398 года также вырос на 334% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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