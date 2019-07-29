Иран: сокращение обязательств Ирана - это шаг к спасению ядерной сделки

Об этом он сказал на встрече с главой отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.

"У США сложилось впечатление, что, подталкивая страны, которые покупают иранскую нефть, они могут довести продажи иранской нефти до нуля, что приведет к коллапсу иранской экономики, но, к счастью, через год введния нефтяных санкций США, экономическая ситуация Ирана находится в стабильном положении", - пояснил он.

"Внешняя политика Исламской Республики Иран заключается в поддержке многосторонности и борьбе с гегемонией США, и мы готовы сотрудничать с Китаем в региональном и международном измерениях", - добавил он.

Джахангири также подчеркнул, что сокращение ядерных обязательств является шагом к спасению ядерной сделки, указав, что поскольку Иран выполнил свои обязательства в соответствии с ядерным соглашением, другие стороны должны выполнить свои обязательства и, как только они выполнят свои обязательства Иран также вернется к предыдущим условиям до сокращения.

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