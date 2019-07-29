Более 100 иранских военнослужащих прибыли в Москву

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. В конкурсе примут участие военнослужащие из 30 стран мира, в том числе Ирана.

Пятые Армейские международные игры 2019 года (АрМИ-2019) пройдут на территории десяти стран: Ирана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

В АрМИ-2019 примут участие команды от 30 государств, в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс.

В этом году международный конкурс «Дорожный патруль» среди команд военных автомобильных инспекций впервые будет проведён на территории Ирана. Конкурс пройдет недалеко от иранской столицы в городе Паранд. В нем примут участие команды от Армении, Ирана, России и Узбекистана.

308 иранских вооруженных сил примут участие в 13 состязаниях: армия Исламской Республики Ирана в 5 состязаниях, Корпус стражей исламской революции в 4, а Силы правопорядка Исламской Республики Иран в 4.

Напомним, что в 2018 году международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2018» прошел в иранском городе Ноушахр.

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