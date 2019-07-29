29 июля 2019 - 13:22
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News Code 83416188
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Иранский юниор стал супергроссмейстером по шахматам

Иранский юниор стал супергроссмейстером по шахматам

Тегеран, 29 июля, ИРНА – Алиреза Фируджза член сборной Ирана по шахматам, достигнув 2700 в международном рейтинге, стал самым молодым супергроссмейстером в Иране, который получил это название в возрасте 16 лет.

Он получил это звание с победой на турнире в Турции, достигнув 2700 в международном рейтинге.

При этом он считается вторым в мире, который получил звание гроссмейстера в таком возрасте. Только Вэй И из Китая раньше него получил это название.

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