Иранский юниор стал супергроссмейстером по шахматам

Он получил это звание с победой на турнире в Турции, достигнув 2700 в международном рейтинге.

При этом он считается вторым в мире, который получил звание гроссмейстера в таком возрасте. Только Вэй И из Китая раньше него получил это название.

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