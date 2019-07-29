Турецкий режиссер создает документальный фильм об иранском городе Мешхед

Глава председательства МИД Ирана на севере и северо-востоке страны Голам Аббас Арбаб-Халес в понедельник сообщил ИРНА, что продюсеры туристической и документальной телепередачи канала 7 Турции под названием "Я путешествую по миру" в субботу прибыли в город Мешхед.

По его словам, этот документальный фильм создается по предложению председательства МИД Ирана на севере и северо-востоке страны в целях общей дипломатии Исламской Республики для привлечения турецких туристов и паломников.

Он добавил, что документальный фильм также создается при поддержке посольства ИРИ в Анкаре, генконсульства Турции в Мешхеде и Управления по культурному наследию, ремеслам и туризму провинции Хорасан Резави.

Более 2 млн. иностранных туристов из таких стран, как Кувейт, Оман, Бахрейн, Ирак, Австралия, Индия, Ливан, Азербайджан, Турция, Пакистан, ОАЭ, Нахичевань, страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии посещают Мешхед.

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