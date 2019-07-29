В Саудовской Аравии приветствуют иранских паломников по-персидски

В международных аэропортах Джидды и Медины приветствуют паломников на таких языках, как английский, персидский, японский, турецкий, урду, испанский и индонезийский.

Как сообщило информационное агентство Саудовской Аравии, главное управление паспортов страны с помощью студентов, изучающих различные языки, включая английский, персидский, японский, турецкий, урду, испанский и индонезийский и т.д., в международных аэропортах имени короля Абдул-Азиза и принца Мохаммада Бин Абдулазиза стремится разговаривать с паломниками на их родном языке.

Кроме того, чиновники, отвечающие за хадж в Саудовской Аравии приветствует иранских паломников в отелях, преподнося им цветы и сладости.

Как отмечает главное управление паспортов Саудовской Аравии, предпринимаются все необходимые меры для упрощения въезда паломников в страну.

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