Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Мусави на пресс-конференции вокруг вчерашнего заседания Совместной комиссии СВПД в Вене заявил, что "европейские стороны в некоторой степени были против подхода Ирана к сокращению своих ядерных обязательств, в то время как Иран также возражал против их невыпольнения обязательств и подхода."

"В итоге встреча прошла конструктивно. Условия уже яснее, чтобы продолжать работать. При согласовании состоится встреча министров иностранных дел этой комиссии, что является шагом вперед. Мы все еще ожидаем практических и конкретных действий от европейцев", - отметил он.

"Естественно говорить о региональных и международных вопросах, таких как захват британских кораблей и напряженности в Персидском заливе, но я не могу потдвердить его посредничество и, вполне естественно, что эти вопросы обсуждаются с иранскими властями", - сказал он на вопрос, посетил ли министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алави Иран для посредничества по региональным вопросам.

"Иран имеет около 1500 миль побережья в Персидском заливе, и большая часть Ормузского пролива находится в непосредственной близости от Ирана. Безопасность этого региона является нашей ответственностью, и мы работаем с Оманом, чтобы обеспечить безопасность Персидского залива и Ормузского пролива", - добавил он.

По поводу заявлений саудовских чиновников о переговорах с Ираном он также пояснил, что "мы считаем эти заявления позитивным сигналом. Иран неоднократно призывал решать проблемы исламских стран без предварительных условий и приветствует любые меры, которые могут привести к близости исламских стран. Реакция Ирана на каждый положительный сигнал является таким же образом."

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