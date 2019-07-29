29 июля 2019 - 11:06
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News Code 83415829
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Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Если Европа практически не выполнит свои обязательства по реализации Совместного всеобъемлющего плана (СВПД), мы решительно предпримем третий шаг по сокращению ядерных обязательств. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Мусави на пресс-конференции вокруг вчерашнего заседания Совместной комиссии СВПД в Вене заявил, что "европейские стороны в некоторой степени были против подхода Ирана к сокращению своих ядерных обязательств, в то время как Иран также возражал против их невыпольнения обязательств и подхода."

"В итоге встреча прошла конструктивно. Условия уже яснее, чтобы продолжать работать. При согласовании состоится встреча министров иностранных дел этой комиссии, что является шагом вперед. Мы все еще ожидаем практических и конкретных действий от европейцев", - отметил он.

"Естественно говорить о региональных и международных вопросах, таких как захват британских кораблей и напряженности в Персидском заливе, но я не могу потдвердить его посредничество и, вполне естественно, что эти вопросы обсуждаются с иранскими властями", - сказал он на вопрос, посетил ли министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алави Иран для посредничества по региональным вопросам.

"Иран имеет около 1500 миль побережья в Персидском заливе, и большая часть Ормузского пролива находится в непосредственной близости от Ирана. Безопасность этого региона является нашей ответственностью, и мы работаем с Оманом, чтобы обеспечить безопасность Персидского залива и Ормузского пролива", - добавил он.

По поводу заявлений саудовских чиновников о переговорах с Ираном он также пояснил, что "мы считаем эти заявления позитивным сигналом. Иран неоднократно призывал решать проблемы исламских стран без предварительных условий и приветствует любые меры, которые могут привести к близости исламских стран. Реакция Ирана на каждый положительный сигнал является таким же образом."

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