ЕС заявил о решительной поддержке ядерной программы Ирана

Как сообщает сайт ЕС, внеочередное заседание Совместной комиссии СВПД состоялось в Вене 28 июля 2019 года по просьбе Франции, Германии, Великобритании и Исламской Республики Иран. Встреча была проведена с целью обсуждения необходимости полного и эффективного осуществления СВПД во всех его аспектах.

Заседание прошло в присутствии генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмидт от имени Верховного представителя ЕС Федерики Могерини и представителей Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана на уровне политических директоров и заместителей министров иностранных дел.

По условиям СВПД, совместная комиссия несёт ответственность за выполнение ядерной сделки.

Участники подтвердили свою неизменную приверженность сохранению СВПД, напомнив, что как ядерные обязательства, так и снятие санкций являются важными частями соглашения. Они также повторили обязательства, содержащиеся в заявлениях председателя, выпущенных после предыдущих совместных комиссий. Они в частности, подчеркнули необходимость продолжения обсуждения на уровне экспертов по вопросам снятия санкций и ядерной теме.

Участники заседания также заявили о своей решительной поддержке ядерных проектов (в частности, Арак и Фордо), которые являются неотъемлемой частью СВПД, для обеспечения исключительно мирного характера ядерной программы Ирана.

Они также договорились, что в ближайшее время будет созвано заседание Совместной комиссии на уровне министров.

Замминистра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Аббас Аракчи представлял делегацию Ирана на этой встрече. Посол и постоянный представитель ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, советник министра иностранных дел Бехзад Сабери и представитель Организации по атомной энергии Ирана также присутствовали на заседании.

Аракчи провёл встречи с российским коллегой Сергеем Рябковым и генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмидт перед началом заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе.

Напомним, заседание Совместной коммисии СВПД прошло накануне начала третьего шага Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке.

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