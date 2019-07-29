29 июля 2019 - 10:07
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News Code 83415702
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На юге Ирана перехватили 1100 кг наркотиков

На юге Ирана перехватили 1100 кг наркотиков

Джирофт, 29 июля, ИРНА – Служба по борьбе с наркотиками сообщила об изъятии 1100 кг опиума в спецоперации и аресте шестерых контрабандистов в иранском Кермане.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержаны шестеро основных членов группы, два автомобиля и изъято 1100 кг наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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