Рябков: партнеры по СВПД должны защитить проекты в Араке и Фордо

"Мы настоятельно потребовали от партнеров, чтобы они воспринимали эту работу как элемент общей ответственности всех участников СВПД. Мы не можем осуществлять проекты, составляющие если не ядро СВПД, то его важную и очень перспективную сферу реализации, на откуп, что называется, американским санкционщикам. Эти проекты надо совместно защищать, их надо ограждать, нужно искать решения, как это сделать даже при наихудшем развитии событий", сказал Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.

"Потому что отказываться от них нельзя", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он добавил, что первые операции по специальному механизму INSTEX уже были совершены, интерес к участию в нем проявляют европейские страны и КНР.

"INSTEX работает в пилотном режиме, чтобы он заработал в полную силу, нужно завершить определенные политико-бюрократические процедуры в плане оформления дополнительных документов между самим INSTEX и аналогичной структурой, которую создали иранцы, сейчас стороны этим вплотную занимаются",- сказал Рябков журналистам.

По его словам, Москва и Пекин продолжают добиваться, чтобы механизм был открыт и для стран, не входящих в Евросоюз. "И чтобы через него можно было проводить транзакции по экспорту иранской нефти", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что пока к участию в механизме помимо России проявляют интерес страны "из состава Евросоюза", а также Китай. "Главное, что механизм не виртуален, он существует, и первые операции по нему уже были осуществлены", - констатировал Рябков.

По его словам, обсуждение темы задержания иранского танкера в Гибралтаре прошло "энергично", но взаимопонимания достигнуто не было.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг задержания британского танкера в Ормузском заливе на встрече в Вене не рассматривалась.

"А Гибралтар был затронут. И обсуждение проблемы с задержанием этого танкера с грузом иранской нефти прошло достаточно энергично, я бы сказал, по-боевому. Мы интересовались правовой стороной этого дела. Были определенные обмены репликами - довольно развернутыми - между представителями Ирана и Великобритании",- сказал Рябков журналистам.

"Не могу сказать, что дискуссия увенчалась достижением какого-то взаимопонимания, скорее наоборот, но в любом случае она было полезной с точки зрения прояснения позиций сторон",- отметил замглавы МИД РФ.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409