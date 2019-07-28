Иран продолжит сокращать обязательства по СВПД если его требования не будут удовлетворены

"В свою очередь подчеркну, что мы продолжим сокращать свои обязательства до тех пор, пока требования Ирана не будут удовлетворены", сказал Аракчи журналистам по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.

"Атмосфера встречи была конструктивной, дискуссии прошли хорошо. Я не могу сказать, что мы урегулировали все вопросы, но стороны подтвердили приверженность СВПД", сказал Аракчи журналистам.

Замглавы МИД Ирана также сообщил, что министерская встреча пятерки и Ирана может состояться в ближайшее время. "Мы обсудили возможность созыва министерской встречи, она может состояться в ближайшее время. Точная дата пока не определена, но мы решили, что такая встреча состоится и она может быть успешной. Для этого нам нужно хорошо подготовиться", подчеркнул Аракчи.

"Мы также решили провести экспертные встречи на различных уровнях, чтобы найти практические пути того, как Иран может воспользоваться предусмотренными сделкой экономическими возможностями. Одно такое решение уже было найдено - это INSTEX. Он еще не действует, но находится в последних стадиях подготовки", указал иранский дипломатю

"Мы решили искать другие практические решения в других областях торговли, энергетики и инвестиций, чтобы Иран мог получить предусмотренную сделкой пользу", добавил он.

Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров прошло 28 июля во дворце Кобург в Вене.

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