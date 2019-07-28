Рухани поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра

Иранский президент выразил надежду на дальнейшее расширение отношений между Тегераном и Лондоном как по двусторонним, так и по международным вопросам. "Я надеюсь, что знакомство Вашего Превосходительства с ситуацией вотношениях Ирана и Соединенного Королевства и хотя бы один визит в Тегеран в значительной степени поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития двусторонних отношений, и мы будем свидетелями дальнейшего углубления двусторонних и многосторонних отношений во время вашего пребывания в должности премьер-министра", говорится в послании Рухани.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил экс-министра иностранных дел Великобритании с избранием премьер-министром Великобритании.

"Задержание иранской нефти со стороны премьер-министра Терезы Мэй - пиратство чистой воды. Я поздравляю моего бывшего коллегу Бориса Джонсона с тем, что он станет премьером Великобритании. Иран не стремится к конфронтации. Но у нас береговая линия Персидского залива 1500 миль. Это наши воды и мы будем их защищать", - написал Зариф в Twitter.

23 июля бывший глава британского МИД Джонсон по итогам голосования избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. Джонсон сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

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