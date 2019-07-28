28 июля 2019 - 18:04
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Постпред РФ в Вене рассказал об итогах заседания по ядерной сделки

Постпред РФ в Вене рассказал об итогах заседания по ядерной сделки

Москва, 28 июля. ИРНА — Участники заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подтвердили твердую приверженность иранской ядерной сделке, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания совместной комиссии в Вене.

"Сессия совместной комиссии по СВПД в Вене 28.07 позволила всесторонне обсудить положение дел с выполнением этой договоренности с акцентом на её ядерную и экономическую составляющие. Очевидно, что санкции США подрывают «ядерную сделку». Однако все участники твёрдо ей привержены", написал он в Twitter.

Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров прошло 28 июля во дворце Кобург в Вене.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи заявил, что прошедшее заседание совместной комиссии было продуктивным и конструктивным. "Я не могу сказать, что мы урегулировали все вопросы, но стороны подтвердили приверженность СВПД", сказал Аракчи журналистам.

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