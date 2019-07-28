Аракчи назвал конструктивным заседание комиссии по СВПД в вене

"Я не могу сказать, что мы урегулировали все вопросы, но стороны подтвердили приверженность СВПД", сказал Аракчи журналистам

Замглавы МИД Ирана также сообщил, что министреская встреча пятерки и Ирана может состояться в ближайшее время. "Мы обсудили возможность созыва министерской встречи, она может состояться в ближайшее время. Точная дата пока не определена, но мы решили, что такая встреча состоится и она может быть успешной. Для этого нам нужно хорошо подготовиться", подчеркнул Аракчи.

Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров прошло 28 июля во дворце Кобург в Вене.

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