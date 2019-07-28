28 июля 2019 - 17:03
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Австрия продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Ираном несмотря на санкции США

Австрия продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Ираном несмотря на санкции США

Семнан, 28 июля. ИРНА — Вена продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Тегераном, несмотря на давление и санкции США против Ирана, заявил торговый атташе посольства Австрии в Тегеране Кристоф Граб Мейер.

Выступая на форуме с участием предпринимателей провинции Семнан, торговый атташе посольства Австрии заявил, что американские санкции против иранского народа не имеют правовых последствий для Австрии, но тем не менее, последствия есть, поэтому австрийские компании боятся инвестирования в Иран.

При этом он призвал найти пути противодействия американским санкциям, подчеркнув, что австрийцы заинтересованы в инвестициях и в работе на иранском рынке.

"Австрия заинтересована в том, чтобы продолжать обмениваться мнениями по различным вопросам экономики с Ираном, и продолжит отношения с Ираном во время санкций", указал дипломат.

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