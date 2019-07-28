28 июля 2019 - 15:50
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Велогонщик впервые принес серебро Ирану на чемпионате Азии в Ливане

Велогонщик впервые принес серебро Ирану на чемпионате Азии в Ливане

Тегеран, 28 июля, ИРНА – Представитель молодежной сборной Ирана Али Захрабзаде в третий день соревнований выиграл серебро на горном велосипеде.

Чемпионат Азии по велоспорту в воскресенье завершился в Бейруте.
Велогонщик из Казахстана завоевал золотую медаль на горном велосипеде в этом турнире. Представитель Японии также занял третье место.
Захрабзаде впервые в истории спорта Ирана удалось завовевть серебряную медаль по велоспорту среди юниоров.
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