Велогонщик впервые принес серебро Ирану на чемпионате Азии в Ливане

Чемпионат Азии по велоспорту в воскресенье завершился в Бейруте.
Велогонщик из Казахстана завоевал золотую медаль на горном велосипеде в этом турнире. Представитель Японии также занял третье место.
Захрабзаде впервые в истории спорта Ирана удалось завовевть серебряную медаль по велоспорту среди юниоров.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Тегеран, 28 июля, ИРНА – Представитель молодежной сборной Ирана Али Захрабзаде в третий день соревнований выиграл серебро на горном велосипеде.
Чемпионат Азии по велоспорту в воскресенье завершился в Бейруте.
Your Comment