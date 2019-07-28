Велогонщик впервые принес серебро Ирану на чемпионате Азии в Ливане

Чемпионат Азии по велоспорту в воскресенье завершился в Бейруте.

Велогонщик из Казахстана завоевал золотую медаль на горном велосипеде в этом турнире. Представитель Японии также занял третье место.

Захрабзаде впервые в истории спорта Ирана удалось завовевть серебряную медаль по велоспорту среди юниоров.

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