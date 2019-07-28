Россия призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки

"Иранские коллеги не отказались от ранее заявленного намерения не считаться с установленным в СВПД объемом предельного количества воды, который может быть наработан. Эта позиция, как я понимаю, остается в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов",- сказал Рябков в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.

При этом в Москве "понимают мотивы, по которым Тегеран перешел в режим работы по принципу "меньшее за меньшее", добавил высокопоставленный российский дипломат.

"Конечно, сокращение объемов выполнения обязательств в рамках СВПД провоцирует те силы, которые хотят его полного слома - прежде всего в Вашингтоне - на новое обострение. Поэтому иранцы должны проявлять ответственность. Как и все остальные", - подчеркнул Рябков.

Встреча совместной комиссии по СВПД началась в Вене в полдень по местному времени.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392