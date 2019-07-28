28 июля 2019 - 15:32
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News Code 83414965
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Россия призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки

Вена, 28 июля, ИРНА. Москва продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг ядерной сделки, в том числе по объемам наработки тяжелой воды, но ответственность должны проявлять все участники совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в воскресенье РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Иранские коллеги не отказались от ранее заявленного намерения не считаться с установленным в СВПД объемом предельного количества воды, который может быть наработан. Эта позиция, как я понимаю, остается в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов",- сказал Рябков в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.

При этом в Москве "понимают мотивы, по которым Тегеран перешел в режим работы по принципу "меньшее за меньшее", добавил высокопоставленный российский дипломат.

"Конечно, сокращение объемов выполнения обязательств в рамках СВПД провоцирует те силы, которые хотят его полного слома - прежде всего в Вашингтоне - на новое обострение. Поэтому иранцы должны проявлять ответственность. Как и все остальные", - подчеркнул Рябков.

Встреча совместной комиссии по СВПД началась в Вене в полдень по местному времени.

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