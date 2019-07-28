Заседание Совместной комиссии по СВПД стартовало в Вене

Встреча политдиректоров Пятерки и Ирана проходит во дворце Кобург в столице Австрии. Иран на заседании в Вене представляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи провел встречи с российским коллегой Сергеем Рябковым и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмидтом перед началом заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе.

22 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что внеочередное заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров пройдет 28 июля. "После проведения заседания комиссии по СВПД в конце июня, новая политика Исламской Республики Иран по сокращению ряда своих обязательств привела к практическим мерам (со стороны остальных участников ядерной сделки), после чего европейская сторона потребовала провести встречу на уровне политдиректоров перед министерским заседанием комиссии по СВПД", заявил Мусави.

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