Выдача виз для представителей иностранных СМИ, включая информационные агентства, радио и телевидения, газеты и журналы и новостные порталы, за последние месяцы нормально продолжалась.
Освещать различные программы, создать документальный фильм и видеорепортаж, взять интервью и присутствие на различных частях страны для представления исторических достопримечательностей Ирана – основные причины иностранных СМИ для получения виз в Иране.
В настоящее время около 150 представительств иностранных СМИ активно работают в Иране.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Тегеран, 28 июля, ИРНА – Департамент иностранных СМИ министерства культуры и исламской ориентации в воскресенье сообщил, что за последний месяц 64 журналиста из 37 иностранных СМИ получили визу для работы в Иране.
Выдача виз для представителей иностранных СМИ, включая информационные агентства, радио и телевидения, газеты и журналы и новостные порталы, за последние месяцы нормально продолжалась.
Your Comment