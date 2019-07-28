64 журналиста из 37 иностранных СМИ получили визу для работы в Иране

Выдача виз для представителей иностранных СМИ, включая информационные агентства, радио и телевидения, газеты и журналы и новостные порталы, за последние месяцы нормально продолжалась.

Освещать различные программы, создать документальный фильм и видеорепортаж, взять интервью и присутствие на различных частях страны для представления исторических достопримечательностей Ирана – основные причины иностранных СМИ для получения виз в Иране.

В настоящее время около 150 представительств иностранных СМИ активно работают в Иране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392