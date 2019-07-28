Аббас Аракчи: захват нефтяного танкера, перевозившего иранскую нефть является нарушением СВПД

Аракчи находится в Вене для участия во внеочередном заседании Совместной комиссии по СВПД.

"За прошлый месяц произошли большие события относительно ядерной сделки, в результате чего возникла необходимость провести еще другой раунд заседания Совместной комиссии, а тем временем Иран ввел в действие решения о сокращении части обязательств и доклады МАГАТЭ свидетельствует об этом", - отметил он.

"В то же время произошли такие события, как захват нефтяного танкера, перевозившего иранскую нефть в Гибралтарском проливе, что мы считаем нарушением СВПД, поскольку страны-члены ядерной сделки не должны создавать никаких препятствий для экспорта иранской нефти", - пояснил он.

22 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что внеочередное заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров пройдет 28 июля.

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